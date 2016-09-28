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15 Temmuz Darbe Girişimi

Şemdinli davasında sanıklar yeniden yargılanacak

Ali Kaya ve Özcan İldeniz, tekrar yargılanmak için başvuruda bulunmuştu

28 Eylül 2016 23:30

Şemdinli'de 2005 yılında Umut Kitabevi’ne yönelik düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin açılan davada tutuklu sanıkların yeniden yargılanma talebini değerlendiren Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi Ali Kaya ve Özcan İldeniz’in yeniden yargılanma başvurularını kabul etti. İki astsubayın önümüzdeki günlerde yeniden yargılanması yapılacak.

Şemdinli davası nedir?

15 Temmuz darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve dönemin Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, Şemdinli’de 9 Kasım 2005’te Seferi Yılmaz’a ait Umut Kitabevi’nin bombalanmasına ilişkin iddianame hazırladı.

Astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş’in sanık olduğu iddianamede, astsubay Ali Kaya için “Tanırım iyi çocuktur” diyen Yaşar Büyükanıt da çete kurmak ve yargıyı etkilemeye teşebbüsle suçlandı.

Sarıkaya, Büyükanıt’ın dosyasını ayırarak dava açılması için Genelkurmay Askeri Savcılığı’na gönderdi. Başkanlığını İlhan Kaya’nın yaptığı Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, astsubaylar ve PKK itirafçısına yargılama sonucunda 39 yıl 10 ay 27’şer gün hapis cezası verdi.

Dönemin HSYK’si, Sarıkaya’yı 20 Nisan 2006’da meslekten attı. 12 Eylül 2010’da yapılan anayasa değişikliği sonrasında cemaatin etkili olduğu HSYK, Sarıkaya’yı 26 Nisan 2011’de tekrar mesleğe kabul etti ve Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirdi.

Astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş ise cezaevinde...

Doğan Akın: Cemaat itirafçısı Savcı Sarıkaya 'Enver Arpalı cinayeti'nin faili olarak da sorgulanmalı!

 

 

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