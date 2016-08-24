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Cemaat itirafçısı Savcı Ferhat Sarıkaya açığa alındı

'Şemdinli Savcısı' olarak bilinen Sarıkaya, cemaatin yargı içerisinde yapılandığı iddiasına dair bazı itiraflarda bulunmuştu

24 Ağustos 2016 18:57

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir dönem Fethullah Gülen cemaati içinde bulunduğunu, ancak sonradan yollarının ayrıldığını itiraf eden Savcı Ferhat Sarıkaya'nın açığa alındığını bildirdi.

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'Şemdinli Savcısı' olarak bilinen Sarıkaya, cemaatin yargı içerisinde yapılandığı iddiasına dair bazı itiraflarda bulunmuştu.

Suç duyurusu

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin itiraflarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yolsuzluk iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve cezaevinde intihar eden üniversitenin genel sekreteri Enver Arpalı'nın kardeşi, Sarıkaya hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dursun Arpalı'nın avukatı İsmail Sami Çakmak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) ayrı ayrı başvurmuştu. 

Şemdinli davası

Şemdinli'de 2005 yılında Umut Kitabevi’ne yönelik düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin iddianameyi hazırlayan Savcı Ferhat Sarıkaya, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın dosyaya dahil edilmesini daha sonra davaya bakan ve darbe girişimi sonrasında tutuklanan Yargıtay üyesi Hâkim İlhan Kaya’nın istediğini söyledi. Sarıkaya, İlhan Kaya’nın kendisine Fethullah Gülen'in “Böyle bir kahraman çıkmış, kendisine ve ailesine ölünceye kadar bakılacak, bu da size bir vasiyetimdir” dediğini söyledi. 

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