Şemdinli Belediyesi Eş Başkanı: Asker 'Köyü boşaltın' diyor; halk katliam tedirginliği yaşıyor

Fırat Haber Ajansı (ANF), Şemdinli Belediyesi Eş Başkanı Sefer Yılmaz'ın açıklamalarına dayanarak Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Altunsu köyüne Tekeli taburundan obüs atışları yapıldığını, askerin "Köyü boşaltın. Yoksa olacaklardan biz sorumlu değiliz" dediğini, "halkın katliam tedirginliği yaşadığını" öne sürdü.

İlçe merkezinde fiili sokağa çıkma yasağı uygulandığını iddia eden ANF, Şemdinli Belediyesi Eş Başkanı Seferi Yılmaz'ın, bugün (18 Ağustos 2015) saat 11.50 itibarıyla ilçede yaşananları şu ifadelerle anlattığını duyurdu:

"Tekeli taburundan Altun Köyüne doğru obüs topları atılıyor. İki top mermisi köye düştü. Burası ilçe merkezine çok yakın bir yer. Sabah saat 05.00'ten itibaren çatışmalar yoğunlaştı. Asker, 'Köyü boşaltın, aksi olacaklardan biz sorumlu değiliz' diye anons yapıyor. Köyün nüfusu 5 bin. Elektrikler kesik. Avea, Vodafone operatörleri dünden bu yana kesik. Turkcell sabah saat 07.00'de kesildi. 15 dakika önce geldi. İlçe merkezinde fiili olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Resmi daireler kapalı. Hastane boşaltıldı. Yüksekova-Şemdinli karayolu kapalı. Halk tedirgin, katliam ile karşı karşıya. Köy muhtarı ile görüştüm az önce, 'Katliamla karşı karşıyayız, sesimizi duyurun' dedi. Ben de bir katliamın önlenmesi için herkese görev düştüğünü hatırlatmak istiyorum."