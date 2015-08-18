T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şemdinli Belediyesi Eş Başkanı: Asker 'Köyü boşaltın' diyor; halk katliam tedirginliği yaşıyor

'İlçe merkezinde fiili olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor'

Fotoğraf, semdinlihaber.com&#39;dan alınmıştır.

18 Ağustos 2015 17:47

Fırat Haber Ajansı (ANF), Şemdinli Belediyesi Eş Başkanı Sefer Yılmaz'ın açıklamalarına dayanarak Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Altunsu köyüne Tekeli taburundan obüs atışları yapıldığını, askerin "Köyü boşaltın. Yoksa olacaklardan biz sorumlu değiliz" dediğini, "halkın katliam tedirginliği yaşadığını" öne sürdü. 

İlçe merkezinde fiili sokağa çıkma yasağı uygulandığını iddia eden ANF, Şemdinli Belediyesi Eş Başkanı Seferi Yılmaz'ın, bugün (18 Ağustos 2015) saat 11.50 itibarıyla ilçede yaşananları şu ifadelerle anlattığını duyurdu:

"Tekeli taburundan Altun Köyüne doğru obüs topları atılıyor. İki top mermisi köye düştü. Burası ilçe merkezine çok yakın bir yer. Sabah saat 05.00'ten itibaren çatışmalar yoğunlaştı. Asker, 'Köyü boşaltın, aksi olacaklardan biz sorumlu değiliz' diye anons yapıyor. Köyün nüfusu 5 bin. Elektrikler kesik. Avea, Vodafone operatörleri dünden bu yana kesik. Turkcell sabah saat 07.00'de kesildi. 15 dakika önce geldi. İlçe merkezinde fiili olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Resmi daireler kapalı. Hastane boşaltıldı. Yüksekova-Şemdinli karayolu kapalı. Halk tedirgin, katliam ile karşı karşıya. Köy muhtarı ile görüştüm az önce, 'Katliamla karşı karşıyayız, sesimizi duyurun' dedi. Ben de bir katliamın önlenmesi için herkese görev düştüğünü hatırlatmak istiyorum."

ETİKETLER

şemdinlihakkarihaberiddiaseferi yılmazilçesokağa çıkma yasağıaltunsu köyüaskerkatliam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24