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Selvi'nin ablasından sonra kuzeni de konuştu: Keşke gazeteci gibi davransaydı

Abdülkadir Selvi'nin ablası, 'o çıktığında televizyonu kapatıyorum' demişti

19 Mart 2015 00:15

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’nin, “Satın Eşşek Sıpaları” türküsünü okuduğu için AKP Milletvikili Mustafa Şahin’in “sanatçı müsveddesi, soytarı, yoncası fazla gelmiş binek hayvanı” gibi ifadelerle hakaret ettiği halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen ile teyze çocukları olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Evcimen, kuzeni ile uzun zamandır görüşmediklerini belirterek “Keşke gazeteci gibi davransaydı. Berkin Elvan’ın, Ali İsmail Korkmaz’ın, Abdullah Cömert’in, Mehmet Ayvalıtaş’ın katilleriyle aynı yerde olmaması gerekirdi” diye konuştu.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’nin 66 yaşındaki ablası Fatma Kaya, kardeşine “Haramzadelerin gemisinden in” diyerek ateş püskürmüştü. “Onu gördüğümde televizyonu kapatıyorum, tansiyonum yükseliyor, yüzüne bakmak istemiyorum. Keşke limon satıp onurlu yaşasaydı” diyen abla Kaya, “Aleviyiz, solcuyuz. Değerlerimize bağlı bir aileyiz. Abdülkadir senin derdin ne?” diye sormuştu.

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