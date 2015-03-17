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Abdülkadir Selvi'nin ablası: Kardeşimi gördüğümde televizyonu kapatıyorum

'Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı... Biz Aleviyiz. Değerlerimize bağlıyız. Yüzüne bakmak istemiyorum'

17 Mart 2015 12:44

Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'nin 66 yaşındaki ablası Fatma Kaya, Selvi ile yıllar önce sağcılarla hareket etmeye başlayınca ilişkilerinin koptuğunu belirterek, "Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı... Bu saatten sonra da konuşmak ve yüzüne bakmak istemiyorum. Biz Aleviyiz. Değerlerimize bağlıyız. Onu gördüğümde televizyonu kapatıyorum” dedi.

İstanbul'a taşınmadan önce Sivas Yıldızeli ilçesinde yaşadıklarını, Alevi oldukları için büyük baskı gördüklerini belirten Kaya, Selvi'nin o yıllarda üniversiteye gittiğini ve değişimin bu süreçte başladığını kaydetti.  İstanbul 1 Mayıs Mahallesi'nde oturan abla Kaya, Selvi'nin o yıllarda cemaatçilerle ilişki kurmaya başladığını dile getirerek, sonraki dönemlerde Selvi'nin aileyle bağını tamamen kopardığını söyledi.

İleri Haber'den Rıfat Doğan'a konuşan Fatma Kaya, “Abdülkadir'e sevgimiz saygımız kalmadı. Dedem devrimci bir adamdı. Deniz Gezmiş, Sivas'ta babamın evinde kaldı. Bizim soyumuz bellidir. Böyle bir evde yetişip böyle olunur mu?" diyerek Selvi'ye tepki gösterdi.

 

'Bu saatten sonra konuşmak istemiyorum'

 

Kardeşinin sağcı olmasının ardından bir daha yıllarca görüşmediklerini ve konuşmadıklarını belirten abla Kaya, “Bu saatten sonra da konuşmak ve yüzüne bakmak istemiyorum. Biz Aleviyiz. Değerlerimize bağlıyız” dedi. Selvi'ye sert sözlerle yüklenen Kaya, kardeşindeki bu değişime inanamadıklarını belirterek, bugün bu kadar iktidarı savunmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

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