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Abdülkadir Selvi: Bu kadar kahpe olduklarını bilmezdim!

Abdülkadir Selvi, ablasının kendisi hakkındaki ağır eleştirileri üzerinden başlayan tartışmalara tepki gösterdi

18 Mart 2015 10:13

Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, ablası Fatma Kaya’nın kendisi için "Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı..." demesi üzerine başlayan tartışmaya sert bir tepki gösterdi. Selvi kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Benimle mücadele edemeyenler ablamın yanlışlarla dolu ifadelerinin arkasına saklanmışlar bu kadar kahpe olduklarını bilmezdim eyvallah etmem” dedi.

Selvi, ablasının “Onu gördüğümde televizyonu kapatıyorum” demesi tartışma yarattı. Selvi'yi anlatan 66 yaşındaki abla Fatma Kaya, "Keşke simit satıp onurlu yaşasaydı... Bu saatten sonra da konuşmak ve yüzüne bakmak istemiyorum. Biz Aleviyiz. Değerlerimize bağlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

Selvi'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

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