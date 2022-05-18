Selvi, son seçim anketini paylaştı: Hayat pahalılığı ve zamlar en çok AK Parti’yi etkiliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hakan Bayrakçı’nın başkanı olduğu Sonar Araştırma’nın 6-12 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 840 kişi ile yüz yüze yapılan görüşme yöntemiyle yapılan anketi köşesine taşıdı.

Buna göre, "Bu pazar seçim yapılsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 32.5’i AKP dedi. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 24.4 çıktı. İYİ Parti yüzde 15’le üçüncü sırada yer alırken, HDP yüzde 8.6’yla dördüncü sırada, MHP ise yüzde 7.2’yle beşinci sırada geldi.

Ankete katılanların yüzde 74.3’ünün Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomiyi gördüğünü belirten Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci sırada ise yüzde 3.5 oranıyla mülteciler geliyor. Onu yüzde 2.9’la adalet takip ediyor

Size şaşırtıcı gelebilir ama dördüncü sırada yüzde 2.2’lik bir oranla muhalefet çıkıyor. Türk halkının önemli bir kısmı muhalefeti çözüm mercii olarak değil, sorun olarak görüyor. Kemal Bey, bu öyle zırt pırt baskına gitmekle olmuyor. Millete güven vereceksin.

AK Parti’nin geleneksel tabanı dar ve orta gelirliler olduğu için hayat pahalılığı ve zamlar en çok AK Parti’yi etkiliyor. Öyle ki seçimlerde AK Parti’nin rakibi muhalefet değil, ekonomi olacak demek daha doğru olur."

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