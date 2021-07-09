Selvi: Önceden seçimler için aslanın ağzında diyorduk, galiba 2023 seçimleri için aslanın midesinde diyeceğiz

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim vurgusu yaptığına dikkat çekerek, "Erdoğan şimdiye kadar birçok seçim kampanyası başlattı ama ilk kez 2 yıl önceden seçim çalışmalarına başlıyor. Bu da 2023’ün ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Önceden seçimler için aslanın ağzında diyorduk, galiba 2023 seçimleri için aslanın midesinde diyeceğiz. O denli önemli ama bir o kadar da zor bir seçim olacak" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Türkiye bir süredir ekonomi üzerinden uluslararası saldırılara maruz kaldı, pandeminin sağlıktan sonra vurduğu en önemli sektör ekonomi oldu. Bu şartlara rağmen ekonomide treni rayın üzerinde tutmayı başardık. Ama pandemi sonrası ekonomi birinci gündem maddesi olmayı hak ediyor. Bana üç önceliğini sırala deseniz, bir ekonomi, iki ekonomi, üç ekonomi derim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak, milletimiz için ilave destek adımları da atabiliriz” dedi. Bence o zaman bu zaman. Hatta gelişmelerin seyrine bakmadan, ekonominin seyrini değiştirecek şekilde uluslararası piyasalar tarafından da kredibilitesi olan bir eylem planına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Selvi, "AK Parti, HDP ile birlikte Kürtlerden en çok oy alan parti. Daha da önemlisi AK Parti, Kürtlerden oy alamadığı seçimleri kaybediyor. İstanbul örneğinde olduğu gibi. Erdoğan o nedenle ilkbahara kadar bütün bölgeyi gezme kararı alıyor. 1- Kürt seçmen politik bilinci çok yüksek bir seçmendir. 2- Kürt seçmen sadece bölgede yok. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde de var. Kürtler Erdoğan’ı, Erdoğan da Kürtleri sever. Kürtlerle Erdoğan arasında güçlü gönül köprüleri vardır. Onun için Erdoğan’ın bölgeyi gezme kararı yerinde ama genel siyasete ve kadrolara dönük mesajların da verilmesini beklerler" yorumunu yaptı.

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