Selvi: Muhalefet şimdiden tehdit etmeye başlarsa yarın hasbelkader iktidar olsalar maazallah ne yaparlar?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik yaptığı "kanunsuz emirlere uymamaları" çağrısına ilişkin olarak, "Muhalefet şimdiden tehdit etmeye başlarsa yarın hasbelkader iktidar olsalar maazallah ne yaparlar? Sırrı Süreyya Önder’in dediği gibi, 'Kör bıçakla bekliyorlar' durumu. AK Parti ne kadar istese de CHP zihniyetinin değişmediğini böyle güzel anlatamazdı. O nedenle Kılıçdaroğlu’na bir teşekkür borçlular" dedi.

Selvi, "Belli oldu Kılıçdaroğlu seçim kazanmak istemiyor. Tehdit ettiğin insanlar sana oy verir mi? Kılıçdaroğlu’nu dinlerken AK Parti’ye çalışıyor diyemeyeceğim ama bu üslubuyla İYİ Parti’ye hizmet ediyor diye düşündüm. Tehdit dilinin CHP’ye kazandırmayacağı kesin" yorumunu yaptı.

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