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Politika

Selvi: MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında atılan “Serok Erdoğan” sloganlarının bölücü bir mesaj taşıdığını düşünmüyor

13 Temmuz 2021 09:18

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin kaleme aldığı yazısında "Serok Erdoğan" sloganıyla karşılandığını hatırlatarak, "MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında atılan 'Serok Erdoğan' sloganlarının bölücü bir mesaj taşıdığını düşünmüyor" dedi. 

Selvi, yazısında Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sonrası yapacağı bugün yapacağı grup konuşmasının önemini vurguladı. 

Selvi, "Ben MHP yöneticileriyle kurduğum temaslarda bir rahatsızlık hissetmedim. Muhalefetin Cumhur İttifakı’nı çatlatmak için MHP’yi kaşıma çabalarının bir karşılığı gözükmüyor. MHP bu tuzağa düşmeyecek. MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında atılan 'Serok Erdoğan' sloganlarının bölücü bir mesaj taşıdığını düşünmüyor. Bölgenin geleneksel bir yaklaşımı olarak değerlendiriyor.

Bugün Bahçeli’nin vereceği mesajlar ne olacak, ona bakacağız ama ben MHP’de bir 'Serok Erdoğan' rahatsızlığı hissetmedim" düşüncesini dile getirdi. 

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Bahçeli, Davutoğlu'nu o slogan üzerinden eleştiriyordu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na, Başbakan olduğu dönemde Diyarbakır mitinginde atılan “Biji Serok Ahmet" sloganına MHP lideri Devlet Bahçeli sert tepkiler göstermişti.

Bahçeli, yaptığı konuşmalarda sık sık Davutoğlu'na "Serok Ahmet" diyerek eleştirmeye devam ediyor.

Serok, Kürtçe "Başkan, önder" anlamına geliyor.

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