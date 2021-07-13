Selvi: MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında atılan “Serok Erdoğan” sloganlarının bölücü bir mesaj taşıdığını düşünmüyor

Bugün Bahçeli’nin vereceği mesajlar ne olacak, ona bakacağız ama ben MHP’de bir 'Serok Erdoğan' rahatsızlığı hissetmedim" düşüncesini dile getirdi.
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Bahçeli, Davutoğlu'nu o slogan üzerinden eleştiriyordu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na, Başbakan olduğu dönemde Diyarbakır mitinginde atılan “Biji Serok Ahmet" sloganına MHP lideri Devlet Bahçeli sert tepkiler göstermişti.
Bahçeli, yaptığı konuşmalarda sık sık Davutoğlu'na "Serok Ahmet" diyerek eleştirmeye devam ediyor.
Serok, Kürtçe "Başkan, önder" anlamına geliyor.