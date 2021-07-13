Selvi: MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında atılan “Serok Erdoğan” sloganlarının bölücü bir mesaj taşıdığını düşünmüyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin kaleme aldığı yazısında "Serok Erdoğan" sloganıyla karşılandığını hatırlatarak, "MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında atılan 'Serok Erdoğan' sloganlarının bölücü bir mesaj taşıdığını düşünmüyor" dedi.

Selvi, yazısında Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sonrası yapacağı bugün yapacağı grup konuşmasının önemini vurguladı.

Selvi, "Ben MHP yöneticileriyle kurduğum temaslarda bir rahatsızlık hissetmedim. Muhalefetin Cumhur İttifakı’nı çatlatmak için MHP’yi kaşıma çabalarının bir karşılığı gözükmüyor. MHP bu tuzağa düşmeyecek. MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında atılan 'Serok Erdoğan' sloganlarının bölücü bir mesaj taşıdığını düşünmüyor. Bölgenin geleneksel bir yaklaşımı olarak değerlendiriyor.