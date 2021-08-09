Selvi: Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ilettiği söyleniyor ama İmamoğlu adaylık konusunda çok istekli

Hürriyet yazarı Abduladir Selvi, "Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun ikinci dönem de Ankara ve İstanbul’u yönetmelerini istiyor. Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, bir dönem daha devam etmek istediğini ilettiği söyleniyor. Ama Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çok istekli. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun sözleri İmamoğlu’na ‘sen aday değilsin’ mesajı olarak yorumlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Ayrıca Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesmek için de ikide bir erken seçim diyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına itmek için bir biri ardına hamlelerini yapıyor. Ama Ekrem İmamoğlu henüz kozlarını sahaya sürmedi. Bu süreçte en kritik soruyu İmamoğlu’nun ne yapacağı oluşturuyor. Millet İttifakı’nın ortak adayı olmazsa tek başına aday mı olacak, yoksa ortak adaylık için mücadele mi edecek?

İmamoğlu’nun CHP’ye rağmen aday olması beklenmiyor. Millet İttifakı bir aday çıkardığı takdirde kendisinin ayrıca aday olmasına ihtimal verilmiyor."

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