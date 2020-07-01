Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak’ı aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Esra Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşım nedeniyle arayarak, üzüntüsünü dile getirdi.

Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı telefonla aradı. Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Esra Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşım nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, yeni doğan çocukları sebebiyle Albayrak ailesine iyi dileklerini iletti.

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la evli olan Berat Albayrak, dördüncü çocuklarının dünyaya geldiğini Twitter hesabından duyurmuş; Albayrak'ın paylaşımını haberleştiren birçok haber sitesinin altına sosyal medya kullanıcıları Esra Albayrak'a yönelik cinsiyetçi saldırıda bulunmuştu. Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara muhalefet de dahil pek çok kesimden tepki gelmişti. Hakaret içerikli paylaşımı tepki çeken E.B. isimli kişi Mersin'de gözaltına alındı.

TIKLAYIN - Berat Albayrak ve Esra Albayrak hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

TIKLAYIN - Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak ve ailesine yönelik hakaretlere tepki

TIKLAYIN - Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşıma tepki yağdı