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Berat Albayrak ve Esra Albayrak hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

30 Haziran 2020 19:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak hakkındaki hakaret içerikli paylaşımı tepki çeken E.B. isimli kişi Mersin'de gözaltına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ın dördüncü kez çocuk sahibi oldu. Bakan Albayrak mutluluğunu kişisel Twitter hesabından duyururken, bir kullanıcı, Albayrak'ın bu mesajının altına hakaret içeren bir paylaşımda bulundu. Tepki çeken paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire Ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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