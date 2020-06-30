İletişim Başkanı’ndan Esra Albayrak’a yönelik cinsiyetçi paylaşımlara tepki: Örgütlü ahlaksızlığa tepkisiz kalanların riyakârlığını görmezden gelemeyiz

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocuklarının dünyaya gelmesini duyurmasının ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a yönelik sosyal medyadan yapılan cinsiyetçi saldırılara tepki göstererek, "Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la evli olan Berat Albayrak, dördüncü çocuklarının dünyaya geldiğini Twitter hesabından duyurdu. Albayrak'ın paylaşımını haberleştiren birçok haber sitesinin altına birçok kullanıcı Esra Albayrak'a yönelik cinsiyetçi saldırıda bulunurken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül duruma tepki gösterdi.

"Kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz"

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi’yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih’in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gül: İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise söz konusu olaya, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" sözleriyle tepki gösterdi.

Varank: Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler kafalarını kuma gömüyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.