Selvi: Kılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret etti?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün Ankara'daki siyasi trafiği kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin önceden planlandığını söyleyen Selvi, "Hatta 25 Ekim’de 10 büyükelçinin mektubuna verilecek cevaptan önceki görüşme son dakika ortaya çıkmıştı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra aradığım kaynaklarım ise 'müspet, yapıcı bir görüşme' değerlendirmesini yaptılar. İki liderin konuşmaları gereken her konuyu ele aldıkları anlaşılıyor" yazdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener'in görüşmesinin programda olmadığını yazan Selvi, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"1- Lütfü Türkkan olayından sonra Erdoğan, Akşener’i hedef almaya başladı. Kılıçdaroğlu, Akşener’e moral ve motivasyon desteği verdi.

2- İki lider ekonomiyi konuştular. Ekonominin gündemden düşürülmemesi konusunda söz birliği yaptılar.

3- Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelince Millet İttifakı liderleri de görüşerek, dayanışma mesajı verdiler.

4- İki liderin görüşmesinde gündeme gelmemiş ama kurmaylar konuşuyor. İktidar, Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyasını gündeme getirirse CHP ile İYİ Parti, Meclis’te ortak hareket etme kararı aldı.

İki lider, görüşmeden sonra erken seçim çağrısı yaptı ama zaten her görüşmeden sonra bunu yapıyorlar."

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