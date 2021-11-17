Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, 45 dakika sürdü. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etti.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan yüzde 50+1 şartı için AKP ve MHP cephesinden farklı açıklamalar gelmişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50+1 konusundan hoşnut olmadığını dile getirmişti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi Cemil Çiçek de, yüzde 50+1'in Türkiye'yi kaosa sürükleyeceğini savunmuştu.

Bahçeli ise, yüzde 50+1 eleştirilerine Çiçek'in ifadeleri üzerinden tepki göstererek, "Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mihveridir" demişti.

Erdoğan'ın AKP MKYK'da Karamollaoğlu'nun açıklamasını doğruladığı belirtilmişti.

Ancak Erdoğan, konuyla ilgili olarak kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, Meclis'te bir gazetecinin "Siyasette yüzde 50+1 tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?" sorusu üzerine, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz" dedi.

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