Erdoğan'dan Karamollaoğlu açıklaması: Temel Bey’in açıklamaları gerçeği yansıtmıyor, tek doğru olan 50+1 konusu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yapılan MKYK toplantısında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak değerlendirme yaptı.

Türkiye gazetesinden Ebru Tosun'un haberine göre; Erdoğan’ın, Karamollaoğlu’nun görüşme sonrasındaki açıklamalarını üzüntüyle karşıladığını ifade ederek “Temel Bey’in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Burada tek doğru olan 50+1 açıklaması. Bunun dışındaki açıklamalarından dolayı maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede iki kişiydik. Sadece Temel Bey ve ben vardık. İade-i ziyaret düşünüyordum, ancak bu sakıt oldu” dedi.

MKYK'da başka neler konuşuldu?

Toplantıda sunum yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, asgari ücretin 3 bin 500 TL’nin altında olmaması için çalışmaların devam ettiğini belirterek "İşverenin ikna olacağı, çalışanları da enflasyona ezdirmeyeceğimiz bir çalışma yapıyoruz. Bu hafta sonuçlanacak” dedi. Erdoğan’ın ise sunumun ardından, ‘enflasyona ezdirmeyeceğiz’ dediği kaydedildi.

Toplantının bir diğer önemli konusu da açık cezaevindeki Koronavirüs izinlerinin 30 Kasım’da bitmesinin ardından bundan sonra izlenecek yol haritası oldu. Bu kapsamda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir sunum yaptı. Koronavirüs izninden 92 bin kişinin yararlandığı belirtilen sunumda “Cezası 6 ay kalanların sayısı 28 bin, 1 yıl kalanların sayısı ise 42 bin. 28 binin 7 bini de SGK’lı olarak çalışıyor. Bazıları cezalarını bu süreçte tamamladı. Ancak, bunlar cezaevlerine giriş çıkışlarda hastalığı artırabilir” tespitleri yer aldı.

Toplantıda, cezası 6 ay ya da 1 yıl kalan mahkûmların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılabileceği konusunda değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP kurmaylarına konuyla ilgili bir çalışma yapılması konusunda talimat verdi. Ancak toplantıda, cezası 1 yıl kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması konusundaki görüşlerin daha ağır bastığı ifade edildi.