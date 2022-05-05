Selvi: İmamoğlu’nun gövde gösterisi yapmak için çıktığı Karadeniz turu sönük geçti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu için, "İmamoğlu’nun HDP-PKK çizgisine yakınlaşması milliyetçi duyguları yüksek olan Karadeniz seçmenini rahatsız etti. O nedenle İmamoğlu’nun gövde gösterisi yapmak için çıktığı Karadeniz turu sönük geçti. Bizim uşaklar yüz vermedi" yorumunu yaptı.

Selvi ayrıca, Belli ki strateji ekibi iyi çalışmış. İmamoğlu, yüzde 60 gibi bir oran ortaya attı. Şimdi de “Bu milletin en az yüzde 60’ının bir değişim istediği ortamda hep birlikte başaracağız, göreceksiniz” dedi. İmamoğlu milletin yüzde 60’ının değişim istediği mesajını kime veriyor? Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere 6’lı masaya veriyor. ‘Halkın yüzde 60’ı beni istiyor’ diyor. Çıtayı yüzde 60’a koyuyor" ifadesini kullandı.

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