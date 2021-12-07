Selvi: Geliyor gelmekte olan, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı oluyor olmakta olan...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmadan hareketle, "Geliyor gelmekte olan, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı oluyor olmakta olan..." dedi.

Selvi, Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşması Mersin mitinginde yaptığı konuşmanın benzeriydi. Ancak polemikten uzaklaştığı anlarda iktidarı ekonomi üzerinden vurmaya çalıştı. O anlarda etkili oldu. 'Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yapılmış bir kumpas bütçesidir' dedi" ifadesini kullandı.

Selvi, "Seçimi kazanmak için AK Parti seçmeninin oyunu istiyorsun, hem gayri milli ilan ediyorsun. Gayri milli ilan ettiğin seçmen sana oy verir mi? Kılıçdaroğlu, helalleşmekten vazgeçti herhalde ki, o konuya hiç değinmedi. Zaten konuşması da helalleşme konuşması değildi" düşüncesini dile getirdi.

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TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir