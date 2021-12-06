Kılıçdaroğlu: Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen bütçeye ilişkin olarak, "Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir" yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu'nun "Dolarla borçlandılarsa ABD’deki enflasyonu, Euro Avrupa Birliği’ndeki enflasyonu da sırtımızı yüklediler. Bu millet ABD’deki enflasyonu neden çeksin" sözlerini dile getirirken yaptığı hareket sonrası Meclis Genel Kurulu'nda tartışma yaşandı. AKP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesini istedi.

Bütçeyi kabul etmeyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bakkal enflasyon desin yüzde 21 desin vallahi siyaseti bırakacağım" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kendisine seslenen AKP'li vekile Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım seni neden bu kadar ilgilendiriyor?" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu konuşmasını kesen AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'ya "Arkadaşlar, 'Yeliz' konuşuyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Sayıştay raporları değiştiriliyorsa yürütme organının korktuğu bir şey vardır. Sayıştay'a müdahale eden kim? Beni üzen nokta nedir: TBMM’ye seçimle gelen birisinin gelip burada bütçeyi anlatmaması yerine atadığı bir kişiyi görevlendirmesidir. Bu anayasada bütçenin yapımıyla ilgili özel bir düzenleme yapılmışsa, özel bir süreç içinde görüşülüyorsa, bir kişi gelecek bütçesinin arkasında kapı gibi duracak. Göndermiş memurlarını buraya, siz bütçeyi anlatın. Pembe bir tablo, çünkü öyle bir talimat almışlar. Yangında bile “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yangını söndürmeye başladık” diye cümleyi kuruyorlar. Yangın için talimat mı beklenir Allah aşkına." dedi.

"Tek kişilik hükümette bütçeyi gelip parlamentoya sunacak olan o tek kişi, bütçesinin arkasında durmalı"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Mehmet Uçum, ‘Tek kişilik hükümet’ diyordu. Tek kişilik hükümette bütçeyi gelip parlamentoya sunacak olan o tek kişi, bütçesinin arkasında durmalı.

Bizim sorularımıza da açık ve net cevaplar vermeli. Kaçarak, Meclis’e gelmeyerek bu iş olmaz. Bu Meclis’in saygınlığına gölge düşürmek demektir. Her bütçe görüşmesinde ifade ederim. Milletvekillerinin soruları var. Zaten Meclis’te bir şey bırakmadınız. Ne itibarı var Allah aşkına. 27. dönem bitmeden 27 bin 323 soruya bakanlar cevap vermedi.

Bu ne demektir? Eğer bir bakan ve bakanlar milletvekillerinin sorularına cevap vermiyorlarsa kimse kusura bakmasın, Meclis bizim için sıradan bir kurumdur demektir bu. Sayın başkana da söylüyorum, sizin sahip çıkmanız lazım. Soru başka bir şey cevap başka bir şey. O zaman sayın Başkan sen o cevabı da göndereceksin oraya. Trafik polisinin bile bir yetkisi var. Soru önergeleri konusunda hiçbir yetkiniz yok. Cevap bile verilmiyor. Bu Meclis sadece benim Meclisim değil 600 kişinin Meclis’i. 600 kişi toplumun gözünde itibarsız kişi olarak algılanıyor şu anda. Sorularına cevap bile verilmeyen milletvekili…

"TBMM vesayet altındadır"

Bu süreç böyle devam ederse bunun bilinen tek cümlesi vardır. TBMM vesayet altındadır. Milletvekilinin sorularına dahi cevap verilmezse, Sayıştay’ın raporlarına müdahale edilirse o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır. Hangi yetkiniz var, hangi gaziliği kaldı Allah aşkına?

"Gerçekler acıdır, katlanacaksınız"

Meclis’te el kaldıran, el indiren milletvekilleri grubuna döndürdüler. Bir kişi kalkıp cesaretle benim görüşüm şudur diyemiyor. Dediği andan itibaren ‘Seni bir daha milletvekili listelerinde göstermeyeceğiz’. Ne demektir bu milletvekilini de vesayet altına alıyorum demektir, ben gerçekleri söylüyorum, gerçekler acıdır, katlanacaksınız gerçekleri.

Herhangi bir konuda, çıkıp da enflasyonu eleştirdiniz mi, eleştiremezsiniz, cesaretiniz yoktur sizin. Kimse kusura bakmasın! Sunulan bütçede ne var Allah aşkına? Ülkesini seven milletvekilleri olarak Ağustos 2018’den beri ekonomik kriz gelecek diyorduk. Her bir eleştiriye öneri getirdik. Sorumlu bir muhalefet anlayışıyla yaptık. Bir sorunu samimi çözmek istiyorsanız. Önce sorunun muhataplarıyla konuşmanız lazım. Bunun yolu nedir, Ekonomik ve Sosyal Konsey. Toplansaydı ne olurdu, en azından temsilcilerle dertleri öğrenirdin.

"Bir kişi her şeyi ben bilirim diyorsa dünyanın en cahil adamıdır"

Dilimizde tüy bitti. ‘Her şeyi ben bilirim.’ Bir kişi her şeyi ben bilirim diyorsa dünyanın en cahil adamıdır. Türkçesi budur. Anayasal kurumu çalıştırmıyorsunuz siz. Ekonomik Sosyal Konsey en son ne zaman toplandı? 5 Şubat 2009’da toplandı. Neden toplamadınız diye soramazsınız! İşçi, işveren örgütleri konuşamıyor. Baskı var üstlerinde.

"Devlet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi ya!"

Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanmamıştır. Bu bütçe kimin sorununu çözüyor? Gübre fiyatlarından bunların haberi var mı? Kendilerini saraya kapatmışlar, saraya bakıyorlar herkesin durumu iyi. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Devlet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi ya! Böyle bir düzen olamaz! Faizi sıfırlayacağız diyor, hangi faiz. İktidar olduğumuzda birinci haftada çiftçilerin aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Yüreğiniz yetiyor mu, yetmez! Talimat gelmesi lazım. Yıllık enflasyon yüzde 21.

"Bakkal enflasyon desin yüzde 21 desin vallahi siyaseti bırakacağım"

ENA Grup araştırmasına göre yıllık enflasyon yüzde 58 diyorlar. Hangisi doğru. Herhangi bir bakkala gidin, bakkal enflasyon desin yüzde 21 desin vallahi siyaseti bırakacağım. Ekmeğe gelen zam bile bundan daha fazla. AK Parti’nin milletvekilleri olarak size soruyorum. Piyasada istikrarı sağlamak adına görevlendirilen kurumun adı nedir? Merkez Bankası.

"Damatla kayınpeder 128 milyar doları ne yaptı?"

Artık etiket değiştiren elemanlar istihdam ediliyor. Merkez Bankası’nı o hale getirdiler ki 128 milyar dolar buharlaştı. Damatla kayınpeder 128 milyar doları ne yaptı? Kime sattılar, biliyor musunuz, bilemezsiniz.

"Birisi de tarihte 128 milyar dolar olmadı diyor, dünyadan bu kadar habersiz"

Birisi de tarihte 128 milyar dolar olmadı diyor, dünyadan bu kadar habersiz. Ve sizin sıralarınızda milletvekili olarak oturuyor. Bu iktidar tek kişilik hükümet. Saygınlığı olmayan bir hükümet. Hiç kimsenin itibar etmediği hükümet. Kendinize ‘Ben kendi vatandaşımdan neden dolarla borçlanıyorum” diye sormuyorsunuz. Bunların hiçbiri, bakanlar milli değil. Türk Lirası nasıl pul haline dönüşür. Bankalardaki tasarruf mevduatının yüzde 63’ü dolar. Bu ne demektir? Vatandaş güvenmiyor dolar olarak tutuyor, kaçınızın haberi var? Daha da artacak göreceksiniz.

"İktidar olduğumuzda esnafın da kredilerin faizlerini sıfırlayacağız"

Türk Lirası’nı bu hale nasıl getiriyorlar. Bu ülkenin insanlarının töresinde, hukukunda devlet bir kişiye teslim edilmemiştir. İlk kez 2018’den sonra devleti bir kişiye teslim edildi. Buradaki hükümet değiller. Erdoğan, “Ben hiçbir zaman faizci olmadım” diyor. Bütün faizcilerin güvencesi ve umudu Erdoğan. Bu yıl 180 milyar lira olan faiz ödemesi bu bütçede 240 milyar lira olacak. Hani siz faize karşıydınız. Bütçe mi kaldı ortada. Bu bütçe imzalanıp Meclis’e geldiği günden itibaren bütün rakamlar değişti. Dolar kuru, enflasyon kaçtı?

"AKP'li vekile: Benim adaylığım seni neden bu kadar ilgilendiriyor?"

Benim adaylığım seni neden bu kadar ilgilendiriyor, geliyor gelmekte olan (AKP’li vekile) 193 milyar dolar Londra’daki tefecilere faiz ödediler. Hangi faiz düştü, çiftçinin, emekçinin faiz mi düştü? Ekonomi nereye gidiyor diye bakmıyor musunuz ya. İktidar olduğumuzda esnafın da kredilerin faizlerini sıfırlayacağız.

Düne kadar sizin havuz medyasının “Şerefsiz” diye tanımladığı BAE ile kucaklaştınız, merak ediyorum nasıl bir mide var. Bu bütçe milletin alınterini sömüren bir bütçedir. Fakirden alıp zengine veren bütçedir. Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış bir kumpas bütçesidir. Bu bütçeden kim faydalanıyor? Ziraat Bankası’ndan kredi alıp parayı ödemeyince önünde esas duruşta duruyorlar. Sırtı kalınlara kimse dokunamıyor. Kim yasadışı yazının altına imzasını atarsa, yolsuzluklarla ortak olursa onların hiçbirini tutmayacağım. Hırsızların bu devlette işi yoktur. Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Bu ülkenin İçişleri Bakanı “Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar alıyor” dedi. Aslında kim olduğunu biliyorsunuz kim olduğunu, yukarıdaki arkadaş niye sormuyor.

"Benim torunumu, sizin torununuzu niye borçlandırıyorsun?"

Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. 10 bin dolar alan o kişi kim diye soracağız. Eve gittiğinizde ilkokul çocuğunuza sorunu Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir ihale dolarla verilir mi diye sorun. Niye dolarla ihale yapıyorsun. Dolar 14 liraya çıktı, dolarla ihale alan kazandı. Bunu sizin vicdanınız kabul ediyor mu? Bu dolarla ihale aldı. Güvenceyi de dolarla yapıyorlar. Senin İçişleri Bakanı’nın el koyduğu yolsuzlukluk dosyasını oku. Diyemezsin. Siyasi ahlak kanunu gelecek. Benim torunumu, sizin torununuzu niye borçlandırıyorsun? Bunun ahlakla, laf aramızda bunun milliyetçilikle ne ilgisi var?

Dolarla borçlandılarsa ABD’deki enflasyonu, Euro Avrupa Birliği’ndeki enflasyonu da sırtımızı yüklediler. Bu millet ABD’deki enflasyonu neden çeksin. Dolarla rüşvet alanlara da yarıyor. Rüşvet alandan büyükelçi olur mu? Öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye’yi yolsuzluk yapanları affettiler, uyuşturucu baronlarını mahkemelerden kurtardılar. Bu limanlar için neden kavgalar var, bu uyuşturucu nereden gelecek, limanlara gelecek.

Dünyadan haberiniz yok. Adaleti de bitirdiler. Bir adamın malına el koyuyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz, mal varlığındaki hacizleri ve yurt dışı yasağını kaldırıyorsunuz, adam kaçıp gidiyor. Bu kişinin uçağına İçişleri Bakanı bindi. Yargıyı mahvettiniz. Kişiyi alıp getiriyorsunuz, madem verdiğim talimatları yerine getirdin önce Yargıtay üyesi ardından da AYM üyesi yapacağım diyorsunuz. Bir tek Yargıtay kararının altında imzası olmayan birisi AYM üyesi oldu. AYM, AİHM kararını uygulamayanların tamamını temizleyeceğim. Bu memlekete adalet ya gelecek gelecek. Sözde Yargıtay Üyesi’nin AYM’ye atanmasının devletin şerefine bağdaştırmıyorum. Buna oy verenlere sesleniyorum, kara leke bıraktınız.

"ASELSAN’ı ve ROKETSAN’ı sattırmayacağım"

ASELSAN’ı ve ROKETSAN’ı sattırmayacağım. Ethem Sancak mı tank yapacak. Biz bu bütçeye hayır diyeceğiz. Asla kabul etmiyoruz.

Tezkereyi de konuşun. Senin genel başkanın 31 askerin şehit olduğu zaman hesabını sordu mu? Soramaz. Putin’in kapısına gitti. Sizin vicdanınız sızlamadı mı, Allah’ın izniyle bunları göndereceğiz. Sandığı getiremezler. Gideceklerini onlar da çok iyi biliyor. Niye bağırıyorsunuz, söylediklerimde yanlış mı var? Hepsi doğru.

"Bunlar gideceklerini biliyorlar"

Bunlar gideceklerini biliyorlar. Antalya Dış Hatlar Terminali ihalesi 5 yıl sonra yapıldı, neden yapıldı, o ihaleyi alanın burnundan fitil fitil getireceğim. Siz tefecilerin yanındasınız, bu kardeşiniz fakir fukaranın yanındayım. Bu bütçe kabul edilsin, ne olacağını göreceksiniz, arkadaşlar konuşmaya devam edebilirler.