Selvi: Esad, Türkiye ile temasta çok istekliymiş ama Putin engelliyormuş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sığınmacılar konusunda Ankara'nın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in engellediğini iddia etti.

Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Esad’la görüşüp bu işi kökten çözelim diyenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat servislerinin görüştüğünü açıkladı. Biraz yokladım. Bazı birimlerimiz doğrudan Esad’la temas kurmuş. Esad, Türkiye ile temasta çok istekliymiş. Ama sorun Türkiye’de değil. Esad’da da değil. Putin’deymiş. Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasından rahatsızmış, Türkiye-Suriye ilişkilerinin Rusya üzerinden yürütülmesini istiyormuş. O nedenle Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasını engelliyormuş. Yani engel Putin..."