Selvi: Erdoğan, kibir ve büyüklenme nedeniyle “gönül belediyeciliği”nde eksiklik hissediyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve Tayyip Erdoğan'ın AKP Belediye Başkanları Toplantısı'nda "gönül belediyeciliği" vurgusu yaptığına dikkat çekerek, "Erdoğan, belli ki seçimleri kazanmak için 'gönül belediyeciliği'ni olmazsa olmaz şart olarak görüyor hem de kibir ve büyüklenme nedeniyle o noktada bir eksiklik hissediyor" dedi.

Hürriyet yazarı Selvi, Erdoğan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı "sosyal medya belediyeciliği" üzerinden eleştirdiğini söyledi.

Selvi, "Erdoğan, iki uç olarak CHP ve AK Parti belediyeciliğini semboller üzerinden tarif ediyor. CHP belediyeciliğini, 'sosyal medya belediyeciliği' olarak tanımlarken AK Parti Belediyeciliğini 'gönül belediyeciliği' olarak tarif ediyor. Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde de sık sık 'gönül belediyeciliği'ne vurgu yapıyor. Erdoğan’ın konuşmasında bu kadar sık bir şekilde, “sosyal medya belediyeciliği”ne ve 'gönül belediyeciliği'ne vurgu yapmasına doğrusu şaşırdım. Ama belli ki böyle bir olguyu tespit etmiş. Onun üzerinde duruyor" ifadelerini kullandı.

Selvi, Erdoğan'ın AKP'li belediyelere, “2024 seçimlerine değil. 2023’e odaklanın” uyarısını da hatırlatarak şöyle devam etti:

"Çünkü yerel seçimler 2024’te yapılacak ama Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023’te. 2023 seçimleri sıradan bir seçim olmayacak. Türkiye açısından bir kırılma noktasını oluşturacak.

Erdoğan, belli ki seçimleri kazanmak için 'gönül belediyeciliği'ni olmazsa olmaz şart olarak görüyor hem de kibir ve büyüklenme nedeniyle o noktada bir eksiklik hissediyor."

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