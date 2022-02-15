Selvi: Erdoğan’ın erken seçim olmazsa yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini savunanlara bir kötü haberim olacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının anayasaya uygun olup olmadığına yönelik tartışmaları değerlendirdi.

Selvi, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un hatırlattığı gibi tam aksine Anayasa Komisyonu’nun raporunda, 'Teklifin kanunlaşması ile getirilen iki dönem seçilebilme imkânında bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce görev yapmış cumhurbaşkanlarının görev dönemlerinin hesaba katılmayacağı tartışmasızdır' denildi.

Cumhurbaşkanının seçimiyle ilgili 101. maddeyle ilgili yapılan değişikliğin yürürlük tarihini düzenleyen 18. maddede 'Yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte' deniliyor.

Erdoğan’ın erken seçim olmazsa yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini savunanlara bir kötü haberim olacak. Anayasa’nın 116. maddesinde, 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir”deniliyor. Erdoğan 2023 seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı adayı olmak isterse o zaman erken seçim şartı gerekiyor."

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