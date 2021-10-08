Selvi: Erdoğan, "İlk dört madde korunacak, yeni anayasa, Başkanlık Sistemi üzerine inşa edilecek" diyor

Selvi, bugünkü köşe yazısında AKP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını aktardı.

Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Halkın gündeminde yeni Anayasa ve sistem tartışmaları yok ama partilerin öncelikli gündemi bu iki konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da üstüne basa basa şu talimatı veriyor.

'Yeni anayasa konusunda samimiyiz arkadaşlar. Anayasa’nın ilk dört maddesi korunacak. Yeni anayasa, Başkanlık Sistemi üzerine inşa edilecek' diyor.

Böylece yeni anayasada AK Parti’nin iki kırmızı çizgisi ortaya çıktı.

Bu arada AK Parti yeni anayasa çalışmasını tamamladı. Erdoğan’ın kırmızı çizgileri korundu. Ancak Erdoğan, Bahçeli ile görüşmeden kamuoyuna açıklanmasını istemiyor."

