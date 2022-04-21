Selvi: Erdoğan, halk geçim sıkıntısı yaşarken ekonominin iyi olduğunu anlatmak gibi absürt bir duruma düşmüyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomik sorunların farkında olduğunu, çözmek için uğraştığını savundu.

Selvi, şunları kaydetti:

"Asıl sorun ekonomi. Erdoğan’ın ekonomi konusundaki yaklaşımı gerçekçi. Halk geçim sıkıntısı yaşarken, ona ekonomin ne kadar iyi olduğunu anlatmak gibi absürt bir duruma düşmüyor. Çünkü Erdoğan gerçekçi bir insan. Sorunun varlığını inkâr etmiyor. Mazeret üretmiyor. Tam aksine, bu işi çözeceğiz diyor. Çünkü iktidar mazeret üretme yeri değil, çözüm merciidir. Erdoğan bunun farkında."

Selvi, Erdoğan'ın geçen günkü MYK toplantısında "Hayat pahalılığı toplumun büyük bir sorunu. Bunu görüyoruz. Rahatsızlığı biliyoruz. Bu sorunu çözmemiz lazım. Çözeceğiz. Bakan arkadaşlarımızla birlikte bu sorunu çözmek için uğraşıyoruz. Daha da uğraşacağız ve çözeceğiz. Ama halkımıza da bu sorunu çözmek için uğraştığımızı anlatmamız lazım" ifadelerini kullandığını aktardı.

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TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu; üstesinden geleceğiz