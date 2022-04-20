Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu; üstesinden geleceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısının ana gündem maddelerinden birisi hayat pahalılığı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Rahatsızlıkları biliyoruz. Bu, hükûmet ve teşkilat olarak iki sacayağı. Hükûmet olarak biz gerekli adımları atacağız. Teşkilat da aldığımız kararları ev ev gezerek vatandaşımıza anlatacak. Görevimizi yaptığımızda bu işin üstesinden geleceğiz. Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu, toplumun bundan rahatsız olduğunu görüyoruz” dedi.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; MYK toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreci yakından takip ettiği, “Barışın sağlanması yönündeki çabalarımız devam ediyor. Bu savaşın biteceğini ve her iki tarafın İstanbul’da buluşacağını ümit ediyorum” dediği öğrenildi.

Toplantıda, bazı MYK üyelerinin Buça ve İrpin’de sivillere yönelik saldırıları gündeme getirmesi üzerine Erdoğan’ın “Bu görüşmeler sayesinde taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin’den gelen görüntüler, Kramatorsk’ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü” ifadelerini kullandığı bildirildi.