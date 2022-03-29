Selvi: Erbakan hayatta olsa Erdoğan'ı ayakta alkışlar, alnından öperdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir soru üzerine "Necmettin Erbakan'ın bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olacağına" yönelik sözlerini eleştirdi.

Selvi, 'Milli Görüş' lideri, eski başbakanlardan Erbakan'ın bugün hayatta olsaydı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'alnından öpeceğini, ayakta alkışlayacağını' savundu.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Erbakan hayatta olsa Ayasofya’nın açılışını ayakta alkışlar, Taksim Camisi’nde ilk safta namaz kılardı. Erdoğan’ı alnından öperdi.

Erbakan’ın hedefi başörtüsü sorununu çözmekti. Başörtüsü sorununu çözmek istediği için partisi kapatıldı, irticayla suçlandı, siyasi yasaklı hale geldi.

Başörtüsü sorununu Erdoğan çözdü. Vallahi Erbakan hayatta olsaydı okullara Kuran-ı Kerim dersi koyan, Peygamberimizin hayatını ders olarak okutan Erdoğan’ı ayakta alkışlardı.

CHP’nin siyasi uzantısı olduğu 28 Şubat, Erbakan’ı başbakanlıktan indirmekle, partisini kapatmakla, kendisini siyasi yasaklı hale getirmekle yetinmemiş bir de ileri yaşına rağmen hapse girmesine çalışmıştı.

Erbakan’ı hapse girmekten kurtaran Erdoğan oldu. Merhum Erbakan’ın siyasi hedeflerinin hepsini Erdoğan gerçekleştirdi. Sahi, Erbakan hayatta olsaydı cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nu mu desteklerdi Erdoğan’ı mı?"

TIKLAYIN - Karamollaoğlu'ndan "Erbakan bugün hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu?” sorusuna yanıt: Kesinlikle olurdu