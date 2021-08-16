Selvi: Emirhan Yalçın’ın, Suriyeliler tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden sonra istihbarat ve güvenlik birimlerinin daha dikkatli olması gerekirdi

Hürriyet yazarı Abdulakdir Selvi, Ankara Altındağ'da yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Emirhan Yalçın’ın, Suriyeliler tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden sonra istihbarat ve güvenlik birimlerinin daha dikkatli olması gerekirdi. Olaylar başladıktan sonra kısa sürede kontrol altına alındı ama önceden istihbarat alınıp, önlenemez miydi? Ya da önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında Suriyelilerin yaşadığı Önder-Ulubey’de gerekli tedbirler alınamaz mıydı?" dedi.

Selvi, "Suriyelilere yönelik saldırıya ilişkin olarak 6-7 Eylül olayları benzetmesi yapılmasının altında da bu yatıyor. 6-7 Eylül olayları için eski Özel Harp Dairesi’nin Başkanı Sabri Yirmibeşoğlu, '6-7 Eylül de Özel Harp işiydi. Ve muhteşem bir örgütlenmeydi' demişti. Önemli bir siyasetçi, 'Bakan olana kadar gayri nizami unsurların devlette bu denli güçlü olduğunu bilmiyordum' diye konuşmuştu.

Hiçbir savaş bir öncekinin benzeri olmaz. Hiçbir provokasyon da bir öncekinin aynısı olmaz. Ama benzerlikler arz eder. Bir süredir 90’lar konseptinin sahaya sürüldüğünü savunuyorum. Plan aynı plan, oyun aynı oyun, hedef aynı hedef ancak figüranlarda bazı değişiklikler var. Bir de bu kez oyun sosyal medya üzerinden oynanıyor. Amaç belli. Erdoğan, Türkiye’yi yönetemiyor algısı oluşturmak. O yüzden depremden yangına, sel felaketinden yabancı düşmanlığına kadar her şey kullanılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

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