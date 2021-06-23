Selvi, "DEVA ile Gelecek Partisi'nin birleşeceği" iddiasını yazdı: Ama bunun ikinci bir aşaması daha var, o da Saadet Partisi ile üçlü ittifak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Milliyet yazarı Zafer Şahin' in DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşeceğine ilişkin kulis iddiasını hatırlatarak, "Ama bunun ikinci bir aşaması daha var. O da birleştirilen Deva ve Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin üçlü ittifak yapacağı yönünde. Zor görünüyor ama eğer birleşmeyi başarırlarsa önerim başa Abdullah Gül’ü geçirmeleri. Böylece Erdoğan’ı sırtından hançerleyen Troyka’nın toplumdaki karşılığını görmüş oluruz. Hem de onlar AK Parti’yi kurduğu günden bu yana her seçimi kazanıp, iktidardan iktidara koşan Erdoğan’ın büyüklüğünü anlamış olurlar" dedi.

Selvi, "Birleşmeden ziyade üçüncü bir ittifakın ayak sesleri işitiliyor. Temel Karamollaoğlu, CHP ile ittifak yapmaktan dolayı Saadet Partisi’nde koltuğunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Karamollaoğlu cephesinde bir formülden söz ediliyor. Buna 1991 modeli deniliyor. Refah Partisi, IDP ve MÇP’nin yaptığı ittifaktan söz ediyorum. Erbakan, Türkeş ve Aykut Edibali 'Kutsal İttifak'la yüzde 10 barajını aşıp Meclis’e girmişlerdi. Seçim barajının yüzde 5’e düşecek olması bunları heyecanlandırdı. CHP ile ittifak yapmak, HDP ile yan yana durmak gibi damgalardan kurtulmak için Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi’nin üçlü ittifakı konuşuluyor. Geçmişteki kutsal ittifaka benzer. Bunun tabanda bir sinerji meydana getireceği yayılıyor. Olur mu bilmem. Temel Karamollaoğlu ve Davutoğlu ister. Ama Abdullah Gül, CHP’siz ve HDP’siz bir ittifaka yeşil ışık yakar mı, ondan emin değilim. Dikkat ederseniz Abdullah Gül dedim, Ali Babacan demedim" ifadelerini kullandı.

Selvi, yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Gül ve ekibi, AK Parti’de en önemli koltuklarda oturdular ama Gezi süreciyle başlayan Erdoğan’ı tasfiye operasyonlarına sempati ile yaklaştılar, destek verdiler. Gezi’de Gezicilerin, 17-25 Aralık’ta FETÖ’cülerin yanında yer aldılar. Erdoğan, muhtıralara, Cumhuriyet mitinglerine, 367 kararına rağmen Abdullah Gül’ün arkasında dururken, Abdullah Gül her defasında Erdoğan’ı tasfiye planlarına destek verdi. En sonunda da Erdoğan’a karşı aday olmak için muhalefetle işbirliği yaptı. Ali Babacan’la süre sınırlaması konulmayan bir TV programı yapılsa da başka hangi operasyonlarda gizli muhalif olduklarını öğrensek."

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