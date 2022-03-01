Selvi: CHP'yi uyarayım; Meral Hanım’ın sabrını fazla zorlamayın, tersi kötüdür, masayı dağıtır

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP'nin İyi Parti'ye olan tavrından rahatsız olduğunu iddia ederek, "CHP’yi buradan uyarayım. Meral Hanım’ın sabrını fazla zorlamayın. Bir de cumhurbaşkanı adayı mutlaka Kılıçdaroğlu olacak diye bastırmayın. Akşener’in tersi kötüdür. Masayı dağıtır" dedi.

Selvi, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener ise bir süredir CHP’nin İYİ Parti’ye yaklaşımından rahatsız. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek vermeyince CHP’den, 'siyasi diyet' hatırlatmaları yapılmaya başlandı. Akşener, 'Kılıçdaroğlu’nun desteği olmasaydı İYİ Parti yoktu' şeklindeki hatırlatmalar üzerine geçen haftaki konuşmasında prompter dışına çıkarak, 'Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya ne olacaktı? Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak gerekiyor' deme gereği duydu.

Tabii CHP Genel Merkezi boş durur mu, onlar da operasyon aracı olarak kullandıkları gazete üzerinden Meral Akşener’e, 'nankör kedi' muamelesi yapan bir yazı yazdırdılar.

İYİ Parti’de zaten CHP ile HDP arasındaki yakınlaşmadan, 'Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer' şeklindeki açıklamalardan, Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan arasındaki ilişkiden dolayı bir rahatsızlık var. Kum saati çalışıyor.

CHP’yi buradan uyarayım. Meral Hanım’ın sabrını fazla zorlamayın.



Bir de cumhurbaşkanı adayı mutlaka Kılıçdaroğlu olacak diye bastırmayın. Akşener’in tersi kötüdür. Masayı dağıtır."

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