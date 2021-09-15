Selvi: CHP Genel Merkezi’nde "Ekrem İmamoğlu’nu Mansur Yavaş yaktı” değerlendirilmesi yapılıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok" sözlerine ilişkin olarak, CHP Genel Merkezi'nde "Mansur Yavaş, aday olmayacağını açıklayınca İmamoğlu da açıklama yapmak zorunda kaldı" diye konuşulduğunu aktardı.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Anketlerde Erdoğan’ın karşısında, en çok oy alan iki isim olarak Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu ön plana çıkıyordu. Ancak Mansur Yavaş’ın, cumhurbaşkanı adaylığını düşünmediğini, bir dönem daha Ankara’ya hizmet etmek istediğini açıklamasından sonra gözler İmamoğlu’na çevrilmişti. Ekrem İmamoğlu da, “Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok” diye açıklama yapmak durumunda kalmıştı. İmamoğlu’nun bu açıklamasının, CHP Genel Merkezi’nde “Geri adım atmak zorunda kaldı” şeklinde değerlendirildiği söyleniyor. “Mansur Yavaş, aday olmayacağını açıklayınca İmamoğlu da açıklama yapmak zorunda kaldı. Ekrem İmamoğlu’nu Mansur Yavaş yaktı” değerlendirilmesi yapılıyor."

Millet İttifakı'nın 2 yıl içinde parlamenter sisteme geçileceğine yönelik deklarasyon yayınlayacağını söyleyen Selvi, "Hatta Kılıçdaroğlu’nun “2 yıl içinde Anayasa’yı değiştirip parlamenter sisteme dönelim. Yeni cumhurbaşkanını Meclis seçsin. Buna hazırım” diyebileceği söyleniyor" dedi.