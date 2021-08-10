Hürriyet yazarı Selvi: Beklerdim ki AK Partililer Halk TV’ye yapılan saldırıya çok sert tepki versin; isterdim ki CHP’liler TRT ve Ülke TV’yi arayıp geçmiş olsun dileklerini bildirsin

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Yangında hayatları pahasına haber vermeye çalışan TRT ekibi, Ülke TV muhabiri Sevgi Deniz ve kameraman Fatih Durmuş saldırıya uğradı. Halk TV’nin yayını basıldı. Ne oldu? Herkes kendine yakın yayın kuruluşuna 'Geçmiş olsun' dedi. Beklerdim ki AK Partililer Halk TV’ye yapılan saldırıya çok sert tepki versin. İsterdim ki CHP’liler TRT ve Ülke TV’yi arayıp geçmiş olsun dileklerini bildirsin. Ama olmadı" dedi.

Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"Artık biz ne zaman böyle bir millet olduk sorusunu sormanın bir anlamı kalmadı. Çünkü biz böyle bir millet değiliz. Yangın bölgesinde canı pahasına mücadele eden insanlarımızı gördük. Kahramanlık destanı yazanlara tanıklık ettik.

Ama şunu sormak gerekiyor herhalde. Biz neden bu kadar büyük bir siyasi kutuplaşmanın içine giriyoruz? Sanatçımız dahi kendisinden yardım talep edenlere AKP’li olan-olmayan muamelesi yapıyor. Eleştirilince de öfkeden deliye dönüp ağzından köpükler saça saça hakaretler savuruyor.

Biz böyle bir millet değiliz. Felçli eşini yangının ortasında bırakmayan İbrahim Amca’yız. “Anne ölürüm de seni bırakmam” diyen Hasan’ız, Ayşe Nine’yi kurtaran Düzceli gönüllüleriz, Silifke’deki yangında çeyizi yanan Fatma için seferber olan hayırsever insanlarız.



Biz asil bir milletiz. Ama bu kutuplaşma niye? İktidarıyla, muhalefetiyle hepimiz bu ülkenin evlatları değil miyiz? Erdoğan gitsin diye felaketlerden medet ummak niye? Biz siyaseti neden böyle bir kan davasına dönüştürüyoruz? O nedenle diyorum ki bize her şeyden çok sağduyu lazım."

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