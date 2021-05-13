Selvi, Babacan yazısı sonrası Erdoğan'ın kendisini aradığını söyledi; "Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Sevli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini aktardı.

Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ortak adaylığı konusundaki çalışmalarda yer alması üzerinden eleştirdiği 'Siyasi ikiyüzlülüğün belgesi' yazısı için Erdoğan'ın teşekkür ettiğini söyledi.

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Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı ile aramızda güzel bir konuşma gerçekleşti. Salı günü akşam 19.25’te yaptığımız görüşmenin özel bölümlerini kendime saklayacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gönül diliyle konuştuk. Gezi olayları sürecinde, 17-25 Aralık döneminde ve 'Kader Birliği' yaptığımız 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi.

...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Filistinlilere sahip çıktığı, Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıların durması için gayret gösterdiği için teşekkür ettim. Erdoğan, 'Tabii ki yapacağız' dedi. Bu benim misyonum dercesine bir hava içindeydi.

Kısa konuşmamız sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümleyi iki kez kullanması dikkatimi çekti.

Mescid-i Aksa’ya saldırıları konuşurken Cumhurbaşkanı 'İçimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak isteyenlere karşı yazınız çok güzel oldu' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmamız sona ermeden siyasi ikiyüzlülük ve ihanet konusu gündeme geldi.

Osman Bölükbaşı, partisinden milletvekili seçilip, ilk fırsatta Demokrat Parti’ye geçen milletvekilleri için, 'O kadar ihanet gördüm ki, gönlüm Karacaahmet Mezarlığı’na döndü' demişti.

Elinden tutup cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan yaptığı kişilerin ihaneti karşısında Erdoğan’ın ne düşündüğünü merak ettim. Kişisel bir şey söylemedi. Şahsını değil, davayı ön plana çıkardı.

'Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar' dedi.

Peki uluslararası sistem Erdoğan’ı neden yıkmak istiyor, Erdoğan’ı tasfiye planında yer alanlar neye hizmet ediyor?

Erdoğan bir cümle ile yanıtını verdi.

'Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar' dedi."

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