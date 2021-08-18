Selvi: Altındağ’daki saldırıları görünce, Bahçeli’nin bu ülkeye yaptığı en büyük iyiliklerden birinin ülkücü gençliği sokaktan çekmesi olduğunu düşündüm

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara Altındağ'da Suriyelilerin ve Afganların evlerinin taşlanması, bazı dükkanların yağmalanması olayıyla ilgili olarak, "Altındağ’da Suriyelilere yönelik saldırıları görünce bir kez daha Devlet Bahçeli’nin bu ülkeye yaptığı en büyük iyiliklerden birinin ülkücü gençliği sokaktan çekmesi olduğunu düşündüm" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Bahçeli, ülkücü gençliğin elinde silah değil, bilgisayar olması gerektiğini belirterek, Ülkü Ocaklarını sokaklardan çekmişti. Çünkü geçmişte sokakları karıştırmak isteyenler her zaman ülkücü gençlik üzerine hesaplar yapmışlardı. 80 öncesi sağ-sol çatışmasına bakınca başarısız oldukları söylenemezdi. Bu tür kararların ne denli isabetli olduğu kriz dönemlerinde ortaya çıkar. Ülkemizdeki Suriyeliler ve Afganlar üzerinden Türk milliyetçiliği tandanslı tepkiler önplana çıkarılınca Bahçeli’nin tavrının ne denli önemli olduğu görülüyor. Altındağ’da Suriyelilerin ev ve işyerlerine yapılan saldırılarda ülkücü gençlik yer almadı. Çok da iyi yaptılar. Birilerinin Türkiye’yi karıştırma planlarına alet olmadılar. Ülkenin huzuruna, birlik ve beraberliğine büyük katkı yaptılar" ifadelerini kullandı.

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