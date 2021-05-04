Selvi: Akşener, kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağını belirleyecek isim olmak istiyor; önceliği iki isim

"Kılıçdaroğlu ile Akşener’in A planı, 2023’te Millet İttifakı olarak ortak aday çıkarmak. İki liderin yerel seçimlerde olduğu gibi muhafazakâr ve Kürt seçmenden oy alabilecek isimlerin üzerinde durduğu ifade ediliyor. B planında ise ilk turda her partinin kendi adayını çıkarıp, seçimler ikinci tura kalırsa Erdoğan’ın karşısındaki adayda birleşmesi var.

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemede altın hisse Akşener’de. Meral Akşener kendisi ortak aday olmasa da istemediği bir ismin aday gösterilmesine izin vermeyecek. Abdullah Gül sürecine göre Akşener’in eli bugün daha güçlü.

Akşener kendisi aday olmasa da kimin olacağını belirleyecek isim olmak istiyor. Akşener’in öncelikli tercihinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğu söyleniyor.

Akşener’in aday olmayacağı yönündeki mesajlarına rağmen İYİ Parti cephesinde, hava tam tersine. İYİ Parti, Akşener’in ortak aday olması görüşünde. İYİ Parti yöneticileriyle konuştum. Üç gerekçe sıraladılar.

Akşener siyasetin yükselen yıldızı. Tek kadın aday olarak avantajlı. Muhafazakâr kesimden de oy alma şansı yüksek.

Kılıçdaroğlu ise tüm stratejisini cumhurbaşkanı seçimleri üzerine kurmuş durumda. Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapmasını doğru bulduğu ifade ediliyor."

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