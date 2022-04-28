Selvi: AKP'liler, Babacan'ın açıklaması için, "El yükseltiyor, bu daha başlangıç" yorumunu yaptı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" açıklamasını köşesine taşıdı.

Selvi, Babacan’ın seçimlere tek başına gireceklerini açıkladığı sırada İstanbul Mushafı’nın tanıtım toplantısı nedeniyle AKP'lilerin olduğu bir grupla birlikte olduğunu söylerken, "İlk tepkileri, 'El yükseltiyor' oldu. 'Taktik hamle' diyen de çıktı" dedi.

Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"AK Partililerin asıl merak ettiği ise 6’lı masa ve cumhurbaşkanlığı seçimiydi. 6’lı masadan ayrılıyor mu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını destekleyecek mi, cumhurbaşkanı adayı olacak mı soruları havada uçuştu. Babacan o sırada basın toplantısına devam ediyordu.

Muhalefet cephesinin nabzını tutmak için AK Partili grubun arasından sıyrıldım. Muhalefette kaygı vardı. Kısa süreli '6’lı masa dağılıyor mu?' paniği yaşandı. Babacan, '6’lı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız' deyince biraz rahatladılar.

...

Konuştuğum AK Partililerde 'Bu daha başlangıç' havası vardı. '6’lı masa dağıldı' yorumları ağırlıktaydı."



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