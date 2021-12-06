Selvi: AK Parti ekonomiyi düzeltirse kimse önünde duramaz; seçim sonuçlarını sokaklar değil, sofralar belirler

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingi üzerinden kaleme aldığı yazısında, AKP'nin ekonomiyi düzeltirse kimsenin önünde duramayacağını savundu.

Selvi, şu ifadeleri kulllandı:

"Mitingler demokrasi bayramıdır. Siyasi partilerin mitinglerinin kalabalık olmasından memnun olmak gerekir. Çünkü o zaman, kitleler çare olarak siyaseti görür. Eğer siyaset halkın umudu olmaktan çıkarsa o zaman devreye başka şeyler girer.

Hem çok kalabalık mitingler yapmak demek seçimlerin öyle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Muharrem İnce’nin Maltepe mitingi az mıydı? Cumhuriyet mitinglerine katılım yüksek değil miydi? Sonuç ne oldu? Önemli olan milletin sandıkta vereceği karar. AK Parti’nin rakibinin Kılıçdaroğlu ya da Akşener olmadığını, “Ekonomi Partisi” olduğunu söylerken, ona işaret etmek istiyorum.

AK Parti ekonomiyi düzeltirse kimse önünde duramaz. Seçim sonuçlarını sokaklar değil, sofralar belirler."

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