Selma Gürbüz'ün ailesi Fuarda sergilenen eserler izinsiz

Türkiye'nin dünya çapında sanatçılarından Selma Gürbüz'ü nisan ayı sonunda Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçının son sergisi İstanbul Modern'de devam ederken ailesinden bu hafta gerçekleşen Contemporary Istanbul'da yer alan Selma Gürbüz işleri için bir açıklama geldi.

Sanatatak'ta yer alan habere göre Selma Gürbüz'ün ailesi ölümünün ardından sanatçıya yakışır bir oluşumun içinde olduklarını duyururken, 15. Contemporary Istanbul'da sergilenen Gürbüz imzalı işlerin izinleri alınmadan fuara konduğunu ve sanatçıyı temsil yetkisinin sadece kendilerinde olduğunu ifade eden bir paylaşım yaptı.

Tüm galericileri ve koleksiyonerleri aradıklarını, birlikte ilerlemek istediklerini ve onlara her konuda yardımcı olacaklarını ifade eden aile fuarda beliren eserlerle birlikte şaşkınlığa uğradıklarını söyledi.

Selma Gürbüz'ün ailesi Contemporary Istanbul'da Sevil Dolmacı standında yer alan işlerin anma ibaresi olmadan satışa çıktığını, üstelik kendilerinden herhangi bir izin alınmadığını alttaki açıklamayla paylaştı ve sanat takipçilerini desteğe çağırdı.

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