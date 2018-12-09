Selin Sümbültepe'den akustik konser

Söz yazarı ve caz vokalisti Selin Sümbültepe, berrak ve güçlü sesiyle birlikte [mecra] teras’ın akustik gecesine konuk olacak.

2010’da kendi müziğini üretmeye, 2014’te solo performanslarına başlayan ve geçtiğimiz yıl ilk albümü Cızgan’ı yayımlayan Selin Sümbültepe, 12 Aralık 2018 saat 21.00’de akustik[mecra]'da sahne almaya hazırlanıyor.

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Selin Sümbültepe hakkında

Hatay’da doğdu. 2000 yılında lise eğitimi için Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü'ne girdi.2007 yılında üniversite eğitimi için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geçiş yaptı. İstanbul'a geldiği andan itibaren vokal kariyeri için çalışmalara başladı.

Klasik müzik eğitiminin yanında bir çok farklı sahnede back vokal olarak yer alma imkanı buldu.2010 yılından itibaren kendi müziğini üretmeye ve 2014 yılından itibaren kendi sahnesini yapmaya başladı.Bir senedir üzerinde çalıştığı ve kasım ayında çıkacak olan albümünün prodüktörlüğünü de Kerem Öktem üstleniyor.

Sümbültepe için müzikal bir hikaye anlatıcısı denilebilir. Yeni nesil bir singer-song writer olarak, anlattığı hikayenin ruhuna göre tarzlar arasında geziniyor. Aldığı klasik müzik temelinin üzerine inşa ettiği yenilikçi arayışta, içten performansıyla seyircisini de hikayeye katmayı ihmal etmiyor.

Selin Sümbültepe'nin şarkıları farklı anılar için bir soundtrack gibi, ne kadar eklektik ise o kadar duyguyu kapsayabiliyor.