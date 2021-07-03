Selin Şekerci'den İbrahim Selim açıklaması: Haberler doğru

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, oyuncu ve sunucu İbrahim Selim'le ilişkisi olduğu iddialarını doğruladı.

Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Şekerci, “Yakında kısa bir tatile çıkacağım” dedi. Şekerci, İbrahim Selim’le ilişkisi olduğu haberlerine ilişkin olarak, “Evet, haberler doğru. Şu an her şey çok güzel ve yolunda" dedi.