Selin Şekerci: Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz; teyze gibi oturup dinlenmek istedim

Oyuncu Selin Şekerci, Karaköy’de bir kafede ekranda olmamasıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, “Teyze gibi oturup dinlenmek istedim” açıklaması yaptı. ABD'deki film ve dizi sektöründeki çalışma saatlerine göre fazla çalıştıklarını belirten Şekerci, "Onların yüzde birini kazanıyoruz" diye konuştu.



HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, ünlü oyuncu, kendisine ücretlerinin çok yüksek olduğu eleştirileri hatırlatılınca az kazandıklarından şikâet ederek, “Avrupa ve Amerika’ya göre çok çalışıyoruz. Onların yüzde birini kazanıyoruz" ifadesini kullandı.