Selin Demiratar'dan sürpriz evlilik haberi!

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Selin Demiratar sürpriz evlilik haberiyle gündem oldu. Bir süredir beraber olan Selin Demiratar ile iş insanı Mehmet Ali Çebi evlendi.

Ünlü oyuncu Selin Demiratar, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş insanı Mehmet Ali Çebi ile beraberdi. Selin Demiratar ile iş insanı sevgilisi Mehmet Ali Çebi'nin sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı.



Çiftin nikâhı Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı. Mehmet Ali Çebi, Trabzonlu iş insanı ve Mak-Yol İnşaat'ın sahibi olan Adnan Çebi'nin kardeşi. Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu var.