Selin Ciğerci, Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, mahkemeye başvurarak Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı.



Avukatı aracılığıyla İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne başvuran Selin Ciğerci, kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara maruz kaldığı gerekçesiyle önleyici tedbir kararı alınmasını talep etti.



Mahkeme, Deniz Akkaya'ya üç ay boyunca Selin Ciğerci'ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Ayrıca, Akkaya'nın Ciğerci'nin bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına ve hiçbir surette iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine de hükmedildi.



Deniz Akkaya'nın tedbir kararına uymaması halinde hakkında zorlama hapsi verileceği ihtarında da bulunuldu.



Eski manken Deniz Akkaya sunuculuğunu yaptığı programda çocuk sahibi olmak isteyen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, tartışmaya başladı. "Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek tepki gösterdi. (DHA)