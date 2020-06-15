Selin Ciğerci, "Caner Çalışır, ablasının zoruyla kimsesizler mezarlığına gömüldüğü" iddialarına açıklık getirdi

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır'la ilgili başta Murat Övüç olmak üzere pek çok ismin ortaya attığı 'kimsesizler mezarlığı' iddialarına Selin Ciğerci yanıt verdi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, katıldığı bir magazin programında arkadaşı Caner Çalışır'ın son günlerini anlatmıştı. Murat Övüç, "Çalışır, kimsesizler mezarlığına gömüldü" yönündeki haberler "Ben hastaneye gittiğimde Hakan Kakız ve Selin Ciğerci vardı. Selin ağlayarak 'Senin tanıdığın vardır mezarlık işini halledelim' dedi. Tanıdıklarım koronadan sebep çok dolu dedi. Ben de arkadaşıma güzel bir mezarlık aldım. Selin de ortak oldu. Ancak ablası oraya gömülmesini istemedi. Kayabaşı diye bir yer varmış yeni açılan mezarlık ısrarla oraya gömülmesini istediler. Sonradan öğrendim ki orası çok yeni açılmış. Koronadan vefat eden, yoksul ve kimsesiz kişileri oraya defnediyorlarmış. Cenazeye aileden bir tek dayısı ve kuzeni katıldı" açıklamasını yapmıştı.

Ailesinin cenazeye neden katılmadığı sorusu üzerine ise Övüç, "Bu çocuk bu şekilde gömülmeyi hak etmedi. Ablası Caner'in ölümünü kabullenemediği için cenazeye gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Övüç'ün iddialarına Selin Ciğerci'den tepki geldi. Selin Ciğerci önceki gün UçanKuş TV'ye konuştu.

Ciğerci, vefat eden eski arkadaşı Caner'le son dönemlerde çok görüşmediklerini açıkladı. Ciğerci, "Hiç konuşmaya gerek yok. Kimsesizler mezarlığı değil. Biz görevimizi yaptık, duamızı ettik… Dillendirmeyelim ablası çok hassas ve annesi çok üzgünmüş o yüzden gelemediğini söyledi. Benim de bildiğim bu. Ben hiç kimseyle konuşmadım kenara geçip duamı ettim. Son yıllarda konuşamıyorduk. Hepimiz yollarımızı ayırmıştık, eskisi gibi değildik" dedi.