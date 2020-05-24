Selin Ciğerci: Böyle giderse vergi rekortmeni olacağım

Geçen hafta aldığı 5 milyon TL'lik otomobiliyle çok konuşulan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, "Vergi rekortmeni olacağım!" açıklamasında bulundu.

Bu sabah Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına bağlanan Ciğerci ,"Söylendiği gibi sosyal medya reklamlarından geçen ay 400 bin değil, 600 bin kazandım. Haftaya da vergimi vereceğim" dedi.

Kozmetik markasından da çok iyi para kazandığını söyleyen Ciğerci "Böyle rakamları açıklamak doğru değil ama ben herkes örnek alsın diye anlatıyorum. Bir ay sonra 1 milyon TL'lik vergi ödeyeceğim. Siz hesap edin kaç para kazandığımı. Böyle giderse vergi rekortmeni olacağım. Bana 'Oturduğun yerden para kazanıyorsun' diyorlar... Ben arı gibi çalışıyorum. Yanımda 72 kişi ekmek yiyor" dedi.