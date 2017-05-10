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15 Temmuz Darbe Girişimi

Selimiye Kışlası iddianamesinde sanıkların 3 kez müebbet hapsi istendi

127'si asker olmak üzere 54'ü tutuklu toplam 128 kişi hakkında iddianame hazırlandı

10 Mayıs 2017 17:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar'daki yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin biri sivil, 127'si asker olmak üzere 54'ü tutuklu toplam 128 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanıklar hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''kasten yaralama'', ''terör örgütüne üye olma'' ve ''kamu malına zarar verme'' gibi çeşitli suçlardan hapis cezası istendi.

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