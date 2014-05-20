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Yaşam
Deutsche Welle

Selfie ve hashtag sözlüğe girdi

İngilizce'deki ünlü Merriam-Webster sözlüğüne giren yaklaşık 150 yeni kelime arasında teknolojik terimler dikkat çekiyor.

20 Mayıs 2014 15:55

Aralarında "selfie," "hashtag," ve "tweep" gibi terimlerin de bulunduğu yaklaşık 150 kelime ABD’deki ünlü Merriam-Webster sözlüğüne girdi. Sözlüğe alınan yeni kelimeler arasında, teknolojik terimlerin öne çıkması, gündelik hayatta da teknolojinin giderek artan ağırlığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Merriam-Webster'dan Peter Sokolowski, “Bu tür yeni kelimelerin sözlüğe girmesi, çevrimiçi olmanın hayatımızdaki önemini vurguluyor. Tweep, selfie ve hashtag gibi kelimeler, iletişimimizin anahtar terimleri haline gelmeye başladı” şeklinde konuşuyor.

Merriam-Webster’da “kişinin dijital bir kamera kullanarak, özellikle sosyal medyada paylaşma amacıyla çektiği kendi resmi” olarak tanımlanan "selfie", ilk kez 2002 yılında Avustralya'da çevrimiçi bir forum sırasında kullanılmış, geçen yıl Oxford İngilizce Sözlüğü’nün internet sayfasına da girmiş ve günümüzdeki en kapsamlı İngilizce sözlüğünce 2013’ün kelimesi seçilmişti. Dünyanın bir numaralı mikroblog sayfası Twitter’da başına “#” sembolü konularak içinde geçtiği metni kategorize eden ve ilk olarak 2008 yılında kullanılan “hashtag” kelimesi de sözlüğe giren terimlerden. 2008'de ilk kez telaffuz edilen “tweep” kelimesi ise, Twitter kullanıcısı anlamına geliyor.

Sosyal medyada aldatıcı ve hileli bir şekilde sahte profil açanları tanımlayan “catfish” ve çok sayıda kişiden, özellikle de çevrimiçi kanallardan mali destek sağlanmasında kullanılan “crowdfunding” tabiri de ünlü Merriam-Webster sözlüğüne giren İngilizce kelimelerden.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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