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Selena ve Justin barıştı!

Geçtiğimiz kasım ayında ayrılan Selena Gomez ve Justin Bieber barıştı

06 Ocak 2014 18:33

Geçtiğimiz hafta birlikte görüntülenen Selan Gomez ile Justin Bieber'ın aşkı yeniden alevlendi. Bieber, hayranlarına bu müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

Bieber'ın paylaştığı fotoğrafta, Gomez Bieber'ın arkadan boynuna sarılmış ve aşkla bakıyor. Ünlü yıldız fotoğrafı "Bana bakışını seviyorum" notuyla paylaştı. Geçtiğimiz hafta bir radyo programına katılan Bieber'ın Selena Gomez'i hala sevdiğini söylemesinin ardından aşklarının yeniden başladığı tahmin ediliyor.

Ünlü çift, geçtiğimiz yıl Kasım ayında güven problemleri nedeniyle ayrılmıştı. Justin Bieber'ın adı Selena Gomez'den ayrıldığından beri skandal haberleriyle anılıyor.

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