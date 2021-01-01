Selena Gomez: Facebook, binlerce kişinin ölümünden sorumlu olacak

Twitter'dan yaptığı açıklamada Selena Gomez, Facebook'un aşılarla ve Koronavirüs hakkındaki komplo teorileriyle alakalı harekete geçmezse, binlerce kişinin ölümünden sorumlu olacağını söyledi.

Oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, BBC News'in Dijital Nefretle Mücadele Merkezi CEO'su Imi Ahmed ile gerçekleştirmiş olduğu bir röportajın videosunu alıntılayarak Facebook'la ilgili sert sözler söyledi.

Webtekno'nun haberine göre, Selena Gomez, paylaşmış olduğu tweette direkt olarak, “Bilimsel dezenformasyon hayatlara mal olur ve (gelecekte de) mal olacaktır. Facebook, COVID ve aşılarıyla ilgili yalanların platformlarında yayılmasına izin vermediğini söylüyor. Peki tüm bunlar nasıl hala olabiliyor? Facebook hemen harekete geçmezse binlerce ölümden sorumlu olacak” ifadelerini kullandı.

İşte Gomez'in o tweet'i: