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Selena Gomez: Bipolar olduğumu öğrendim, hem dehşete düştüm hem de rahatladım

05 Nisan 2020 10:47

Şarkıcı Selena Gomez, karantina günlerinde sosyal medyada yaptığı canlı yayınla kendisine bipolar bozukluk teşhisi koyulduğunu açıkladı. Gomez, “Hem dehşete düştüm hem de rahatladım. Sonunda neden yıllardır depresyon ve anksiyete ile mücadele ettiğimi öğrendim” dedi

Gomez, sosyal medyada şarkıcı Miley Cyrus ile birlikte canlı yayın yaptı.

Burada ruh sağlığıyla ilgili konulardan bahseden 27 yaşındaki Gomez, kendisine kısa süre önce bipolar teşhisi koyulduğunu söyledi. Gomez bunu duyduğundaki duygularını, “Hem dehşete düştüm hem de rahatladım. Sonunda neden yıllardır depresyon ve anksiyete ile mücadele ettiğimi öğrendim” diye ifade etti.

 

 

 

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